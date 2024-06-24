60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar gelir, kişi başı 106 dolar harcama olarak belirlenen 2024 hedefleri için sezona hızlı bir giriş yapıldı.

Bu kapsamda Kurban Bayramı tatiliyle turizm beldeleri sezon başında doldu taştı.

Özellikle Antalya ulaşımdaki rolüyle de dikkat çekiyor.

Antalya Havalimanı'ndan yeni rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram tatilinin son gününde Antalya Havalimanı’nın yeni bir rekora imza attığını duyurdu.

Havalimanının yolcu ve uçuş rekoru kırdığını duyuran Uraloğlu, X hesabından bir paylaşım yaptı.

Uraloğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya Havalimanı’ndan yeni rekor... 22 Haziran 2024’te 199 bin 751 yolcu ve bin 175 uçak trafiği ile yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldı."