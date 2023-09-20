AjansHaber.com.tr Gündem Ankara'da sanayide çıkan yangından acı haber!

Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangında 3 kişi öldü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yangında can kaybı sayısı 3'e yükseldi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yangında can kaybı sayısı 3'e yükseldi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Gersan Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi GER-SAN Sanayi Sitesi'nde bulunan sünger fabrikasındaki yangında, söndürme çalışmaları sırasında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri de dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişi sayısı 5'e çıktı.

Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla saat 14.30'da kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ankara'da sanayide çıkan yangından acı haber!
Elon Musk’un elinde Recep Tayyip Erdoğan kitabı!
Deprem yasası ay başında Meclis'te!
BM 78. Genel Kurulu toplanıyor!
Atatürk'e saygısızlık cezasız kalmadı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti
3 personel hayatını kaybetti!