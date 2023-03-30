Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araç zincirleme kaza yapti!
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 50'den fazla aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun Bolu Batı ile Doğu gişeleri arasında çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaralılara müdahale ettiği kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışının etkisini azalttığı bölgede, yolun kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
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