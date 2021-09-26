Almanya'da seçim günü

Almanya’da seçmenler bugün Federal Meclis’in yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin ilk saatlerinde yaşlı seçmenler ağırlıklı olarak oy kullanırken gün ortasından itibaren genç ve orta yaşlı seçmenler sandığa ilgi gösterdi. Seçimlere katılımın yüksek olduğu belirtiliyor.

Oy verme işlemi 18.00’de kapanırken ilk belirlemelere göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25'er oy aldı.

Seçimlerin sonunda Merkel’ın siyaset sahnesinden çekilmesiyle Almanya’da yeni bir dönem başlayacak.