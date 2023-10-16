Filmde gösterdiği sevgiyi öz kızına göstermedi!

Ünlü sanatçı Metin Akpınar, evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ikiz kızlarıyla gündeme bomba gibi düştü.

Kamuoyunu meşgul eden ve herkesin merakla takip ettiği olayların perde arkasında neler yaşandı? İşte, sürecinden başından bu yana Metin Akpınar- Duygu Nebioğlu hattında yaşananlar!

Devlet Sanatçısı unvanlı Metin Akpınar’ın bugüne kadar bilinen bir çocuğu bulunmuyordu.

62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan Metin Akpınar’ın evlilik dışı olarak dünyaya gelen ikiz kızlarının olduğunu öğrenmek herkesi şaşırttı.

İkizlerden Duygu Nebioğlu'nun Akpınar'a açtığı babalık davasının sınuçlanmasıyla yıllardır saklanan gerçek ortaya çıktı.

Antalya'da görülen ve gizlilik kararı bulunan davanın ardından mahkeme, Duygu Nebioğlu'nun, Metin Akpınar’ın kızı olduğunu DNA raporları doğrultusunda karara bağladı.

Kararın ardından Instagram hesabından ağlayarak açıklama yapan Duygu Nebioğlu, “Aylardır hiç uymuyorum. Davanın son sürecini bekliyordum. Ben de bu haberi bir sindireyim” diye konuştu.

Nebioğlu ayrıca, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda ise soyadını değiştirmeyeceğini söyledi.

Duygu Nebioğlu kimdir?

Peki Duygu Nebioğlu kimdir? Bugüne kadar neden kimsenin ondan haberi yoktu?

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu'nun çocukluğu bir hayli zor geçmiş. Annesi tarafından bir köye bırakılan, ardından da bir yetiştirme yurduna gönderilen Nebioğlu, soyadını aldığı aile tarafından evlat edinilmiş.

1994 yılında Nebioğlu Ailesi tarafından evlat edinilen Duygu Nebioğlu, yaşamının ilerleyen safhalarında biyolojik ailesinin ve soy ağacının peşine düşmüş ve yaptığı araştırmaların Metin Akpınar'a ulaşması ile büyük bir şok yaşamış. Üniversite öğrencisi olduğu o günlerde hayranı olduğu sanatçının biyolojik babası olmasının mutluluğunu yaşayamayan Nebioğlu, Akpınar'ın kendisini reddetmesine ilişkin olarak şunları söyledi:

“Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağrına basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım. Bu sebeple saygıdeğer avukatlarıma ulaştım. Bugün avukatlarım sayesinde Metin Akpınar’ın babam olduğu mahkeme kararı ile resmiyete kavuştu. Adalet karşısında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz”.

Show TV'den Akpınar'a gönderme

Show TV bu hafta sonu Metin Akpınar'ın başrolünde olduğu 1975 yapımı "Nereden çıktı bu veled" filmini yayınladı.

Akpınar'ın evililik dışı bir çocuğunun olduğunun yıllar sonra ortaya çıkmasından birkaç gün sonra bu filmin yayınlanması, Akpınar'a bir gönderme yapıldığı yorumlarına neden oldu.

Filmdeki sevgisini gerçek kızlarından esirgedi

Filmde, sokakta buldukları bir çocuğu sahiplenerek aile şefkati gösteren temiz kalpli bir kişiyi canlandıran Akpınar, gerçek hayatında ise biyolojik babası olduğu öz kızına sırtını döndü.

Akpınar'dan ilk açıklama

Metin Akpınar, mahkeme kararının ardından suskunluğu bozdu ve sürece dair yazılı bir açıklama yaptı. Akpınar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"36 yıl önce Antalya’da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım.

Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi.

İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı.

Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu, benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek.

Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur.

Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum.

En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum.

Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor."

Nebioğlu: Bizi yetiştiren aileye bir teşekkür bile etmedi"

Katıldığı bir televizyon programında dava süreci ve öncesinde yaşananlara ilişkin olarak çarpıcı açıklamalarda bulunan Nebioğlu şu ifadeleri kullandı:

“Antalya'da bir otelde 12 saat boyunca karşılıklı konuştuk. Ben hikayemi anlattım. Bir yandan da bana ‘Karım bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz' diyordu. Bizi bildiğini en başından beri inkâr ediyor Metin Akpınar, ‘Bilmiyordum' diyor. Kendini savunmak için inkâr ediyor. Babam benden bugüne kadar özür dilemediği için davayı açtım. Kendi eşini korurken bizi korumuyorsun. Bu sürecin başına geleceğini biliyordu, her şeyden haberi vardı. Çok güzel oyunculuk yaptı. Eşiyle de muhatap oldum. Birkaç saat görüştük, ilk başta çok iyi davrandı. Sonra çok ama çok kötü davrandı" diyen Nebioğlu, "‘Gel bakalım sen, neden Metin Abi'nin üzerinden prim yapıyorsun. Git ananın yanına' diye tepki gösterdi"