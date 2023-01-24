AjansHaber.com.tr Gündem Ağrı'da 2 asker şehit oldu

Ağrı'da askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 asker, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

Türkiye-İran sınır hattında bulunan güvenlik duvarının yanındaki yolda arama tarama faaliyeti yapan askeri araç, kar ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan 2 asker, kaldırıldıkları Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde şehit düştü.

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Orman yakan terörist için istenen ceza belli oldu
Kabine Toplantısı sona erdi!
İsveç'teki skandala dünyadan peş peşe tepki geldi!
Erdoğan: "Hazımsızlığın ilk değil son örneğidir"
Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayını belli etti!
Kızılelma, ikinci testten de başarıyla geçti!
İsveç'e Türkiye'den sert tepki!