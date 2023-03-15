Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sel felaketinde 13 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'da yağmur nedeniyle kentte depremzedelerin yaşadığı çadır kentlerde çadırları su bastı. Bu bölgelerdeki vatandaşlar, KYK yurtlarına yerleştirildi.

Cadde ve sokaklar göle dönerken, araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar ise suda mahsur kaldı. Sincik ilçesinde bağlı Subaşı ile Taşkale köyü arasında bulunan ilçenin tek bağlantı köprüsü derenin taşmasıyla araç trafiğine kapandı.

Derenin taşması sonucu köprüde göçükler oluştu. Şanlıurfa'da da sağanak yağış nedeniyle yüzlerce ev ve araç sel suları altında kaldı. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su basarken kentte eğitime 1 gün ara verildi. Kentte halen birçok semte ulaşım sağlanamıyor.

Bodrum katta 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa'da, Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İhbarla bölgeye giden ekipler tarafından bodrum katından çıkarılan ve Suriye uyruklu olduğu belirtilen 5 kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da alt geçitte 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Adıyaman'da 2 kişi vefat etti, 3 kişi kayıp

Selin vurduğu Adıyaman'da kayıp 3 kişiden biri ölü bulundu. Kentte sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Etkili olan sağanak yağış ve sel nedeniyle Adıyaman'ın Tut ilçesinde sel sularında kaybolan 3 kişiden biri ölü bulundu. Sel felaketinde sürüklenen konteynerde ölü bulunan Semra Sarıkaya'nın kızı Emine Sarıkaya'nın cansız bedeni, saat 16.00 sıralarında konteynerin yaklaşık 1 kilometre güneyindeki kaymakamlık konutunun yakınlarında bulundu. Sarıkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Adıyaman'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Evler, araçlar sular altında kaldı

Sağanak yağışın etkili olduğu kentte yüzlerce ev ve araç sel suları altında kaldı. Ekili tarlalara zarar geldi. Yaşanan sel baskınlarına karşın vatandaşlar, su basan evlerini kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kentte halen birçok semte ulaşım sağlanamazken, yağışların devam etmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi.

2 itfaiye eri ile 4 vatandaş sel sularına kapıldı

Kentin merkezinde bulunan köprülü Abide Kavşağı'nın altından araçlarıyla ilerlemeye çalışan vatandaşlar, sel sularına kapıldı. Can pazarının yaşandığı kavşakta 1 kadın ile 1 çocuk son anda vatandaşlar tarafından halat atılarak bulunduğu yerden kurtarıldı. Sel sularıyla taşan kavşakta 2 itfaiye eri ile 4 vatandaşın sel sularına kapıldığı belirtilerken, su altı arama ve kurtarma dalgıç ekipleri arama kurtarmaya çalışması başlattı Halen kent merkezinde sel sularına kapılan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.