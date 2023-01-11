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8 terör örgütü mensubu yakalandı!

Türkiye'ye sızmaya çalışan 8 terörist, güvenlik güçlerince yakalandı.

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hudut kartallarımız ülkemizden Suriye ve Yunanistan´a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 3´ü FETÖ, 2'si PKK/PYD/YPG mensubu 8 kişiyi yakaladı."

 

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