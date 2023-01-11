8 terör örgütü mensubu yakalandı!

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hudut kartallarımız ülkemizden Suriye ve Yunanistan´a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 3´ü FETÖ, 2'si PKK/PYD/YPG mensubu 8 kişiyi yakaladı."

Hudut Kartallarımız ülkemizden Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi, Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin ise PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MSB pic.twitter.com/odbP6H7BAD