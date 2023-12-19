Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde ve Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.