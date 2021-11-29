 52 ile fırtına uyarısı

Gün boyunca yurt genelinde şiddetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, 17 ili turuncu, 35 ili de sarı kod ile uyardı.

Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre yurt genelinde şiddetli rüzgar etkili olacak.

Yer yer fırtınanın etkili olacağı bölgelerde vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Şiddetli rüzgarın etkili olması beklenen 17 il için turuncu uyarı, 35 il için sarı uyarı yapıldı.

Turuncu uyarı yapılan iller:

İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

Sarı uyarı yapılan iller:

Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize