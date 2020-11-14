27 yıl sonra Karabağ'daki evini gördü, gözyaşlarına boğuldu
27 yıl sonra işgalden kurtarılan Karabağ'daki evini gördü, sevinçten gözyaşlarına boğuldu.
Karabağ'da yurdunu ermeni işgali sonrası terk etmek zorunda kalan Azerbaycan Türk'ü kadın, doğduğu evi telefondan görüntülü olarak ilk defa görünce büyük sevinç yaşadı.
İşgal sonrası 27 yl önce terk etmek zorunda kaldığı evinin kurtarıldığını görünce, seviçten gözyaşları döktü.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 14, 2020
Ermenilerin Karabağ'ı işgali sonrası evini terk etmek zorunda kalan Azerbaycanlı bir kadın, doğduğu evi telefonda görünce sevinç ve heyecandan gözyaşlarına boğuldu pic.twitter.com/rUZWLiEXDz
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