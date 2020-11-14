AjansHaber.com.tr Dünya 27 yıl sonra Karabağ'daki evini gördü

27 yıl sonra Karabağ'daki evini gördü, gözyaşlarına boğuldu

27 yıl sonra işgalden kurtarılan Karabağ'daki evini gördü, sevinçten gözyaşlarına boğuldu.

Karabağ'da yurdunu ermeni işgali sonrası terk etmek zorunda kalan Azerbaycan Türk'ü kadın, doğduğu evi telefondan görüntülü olarak ilk defa görünce büyük sevinç yaşadı.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Başkanlık yarışında Alaska'yı Trump kazandı
Azerbaycan zaferini Türk İHA ve SİHA'larına borçlu
Oy pusulaları çöplerden toplanıp çantalara konuldu
Parçalanmış Türkiye haritası okul kitabında!
Fas ordusu Batı Sahra'da operasyon başlattı
"Hangi ülkenin konsolosluğundaysan çık ortaya"
İşgalden kurtarılan Şuşa'da ezan okundu