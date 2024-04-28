23 Nisan coşkusu, Adıyaman'da devam etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, depremzede çocukları unutmadı. Bakanlığın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Ankara’dan başlayarak Hatay ve Kahramanmaraş’ta devam eden ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ etkinlikleri, bugün de Adıyaman’da gerçekleştirildi. Adıyamanlı çocuklar, Yeni Mahalle'deki K8 konteyner kentte düzenlenen etkinliklerde, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı. Afetzede çocuklar, oyun parkurundan tiyatroya, beceri ve zekâ oyunlarından bilgi yarışmasına kadar birçok etkinlikte eğlenme fırsatı buldu.

“EMİNE ANNEYE VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NA TEŞEKKÜR EDERİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde hayata geçirilen Sıfır Atık Hareketi temalı atölye çalışmaları da çocuklarla buluşturuldu. Sıfır Atık standına büyük ilgi gösteren çocuklar, uygulamalı etkinliklere de katıldı. Çocuklar, çok eğlendiklerini belirterek, “Bize burada Sıfır Atık ile ilgili bilgi verdiler. Çevremizi temiz tutmayı öğrendik. Hangi atıkları hangi kovaya atmamız gerektiğini anlattılar. Bizim için bu etkinliği düzenleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ve Emine Anneye teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandılar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinler, yarın da Malatya’da devam edecek.