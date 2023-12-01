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22 ilde 29 suça karışmıştı: Yakalandı

Samsun’da 22 ilde, 29 dosyada aranması bulunan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.Ö.. yakalandı.

Samsun’da 22 ilde, 29 dosyada aranması bulunan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.Ö.. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 farklı ilde, ‘bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık’, ‘yasa dışı bahis’ ile ‘malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından 29 dosyadan aranması bulunan ve ‘bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.Ö.’yü takibe aldı. Ekipler, şüpheliyi bu sabah saat 11.00 sıralarında Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. 

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