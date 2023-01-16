2022 Haldun Taner Öykü Ödülü'nün sahibi belli oldu!

Türk edebiyatında öyküleri ve oyunlarıyla unutulmaz kurgular bırakan Haldun Taner (1915-1986) anısına verilen ödülün bu seneki sahibi belli oldu.

Milliyet Gazetesi tarafından organize edilen yarışmanın bu sene 33'üncüsü gerçekleştirildi.

Burçe Bahadır, 2022 Haldun Taner Öykü Ödülü'nün sahibi oldu.

Jüri, Burçe bahadır'ın Deliliğe Zarif Bir Giriş kitabını ödüle layık görme nedenini şu ifadelerle açıkladı:

''Hayatın farklı sahnelerinden, kanıksanılmış sanılan durumları incelikli, duyarlı bir yorumla ve yalın, akıcı bir dille resmetmesi; süreç dengesini kurmadaki başarısı nedeniyle Burçe Bahadır'ın Deliliğe Zarif Bir Giriş adlı kitabına verilmiştir.''