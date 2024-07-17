Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük!
Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte toprak altında kalan bir işçi yaşamını yitirdi.
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.
Bölüm Mahallesi Yayla Sokak’ta bulunan ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu Mustafa Kuru'nun (51) cansız bedenine ulaşıldı.
Kuru'nun cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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