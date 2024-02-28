Yüksel: “28 Şubat’ın tüm utançlarına son verdik”

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesiyle 28 Şubat sürecinde yaşanan tüm utançlara son verildiğini belirtti.

Yüksel, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 27'nci yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 28 Şubat sürecinde millet iradesinin yok sayıldığını ifade etti.

Anayasanın, kanunların, hukukun ayaklar altına alındığını ve bu dönemde karanlık günlerin yaşandığını vurgulayan Yüksel, "AK Parti iktidarları döneminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve liderliğiyle tüm vesayet odaklarıyla mücadele dönemine geçilmiştir. Hak ve özgürlükleri güçlendirerek, 28 Şubat sürecinde yaşanan tüm utançlara son verdik. Bundan sonra da hukuk içerisinde vesayet odaklarıyla mücadele ederek, millet iradesini baş tacı yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.