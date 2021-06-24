AjansHaber.com.tr Dünya YPG'li Teröristlerin saldırısında bir kadın öldü

YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Abyad'a düzenlediği saldırıda bir kadın hayatını kaybetti

Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad iline bağlı Molla Barho köyüne düzenlediği saldırıda bir kadın yaşamını yitirdi, bir sivil yaralandı.

YPG/PKK'lı teröristler, M4 kara yolunun güneyinde işgal etmeyi sürdürdüğü bölgelerden Tel Abyad ilinin güneyindeki Molla Barho köyünü akşam saatlerinde karadan karaya atış yapan silahlarla hedef aldı.

Saldırıda Huriyye Kureyman hayatını kaybederken, bir sivil yaralandı.

Saldırı sonrası köyde yaşayan yaklaşık 100 sivil, Hammam Türkmen beldesine sığındı.

Terör örgütü YPG/PKK, M4 kara yolunun güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerden Barış Pınarı Harekatı sınırları içindeki yerleşimlere zaman zaman saldırılar düzenliyor.

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