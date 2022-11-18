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Yozgat’ta apartmanda çıkan yangında 26 kişi dumandan etkilendi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 26 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki 10 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadaki vatandaşları tahliye ederek yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen 26 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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