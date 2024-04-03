Whatsapp çöktü mü sorusu, anlık mesajlaşma uygulamasına erişimde sorunla karşılaşan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her an aktif olarak kullanılan WhatsApp iletişim ağında zaman zaman mesaj gönderiminde veya alımında problem oluşabiliyor. Sorun yaşayan kişiler de 3 Nisan WhatsApp çöktü mü, sorun mu var?” sorusu ile ilgili araştırmalar yapıyor.

Whatsapp çöktü mü?

Facebook, Instagram ve Messenger gibi platformları bünyesinde barındıran Meta’ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor.

Kullanıcılar sosyal medya üzerinden Whatsapp uygulamasına erişemediklerini belirtiyor.