Volkan Demirel'e büyük şok! FIFA'dan Hatay'a ceza

Süper Lig'de son iki haftanın flaş takımı Hatayspor'un başı borçlarla dertte. Yabancı oyuncularla geçmiş dönem alacakları nedeniyle problem yaşayan Bordo-Beyazlılar’a, FIFA'dan şok bir haber geldi. Edinilen bilgiye göre Hatayspor'a 2020-21 sezonunda Braga'dan kiralık olarak kadroya katılan savunma oyuncusu Pablo Santos'a olan borç ödenmediği için 3 dönem transfer yasağı geldi. Hatayspor, an itibarıyle borcu ödememesi durumunda bu süreçte kadrosuna yeni oyuncu tescili yapamayacak. Şaşırtan asıl konunun ise borcun miktarı olduğu belirtildi.

Faiziyle 32 bin Euro

Söz konusu sezonda Hatayspor adına 36 maça çıkan ve 1 gol atan Brezilyalı oyuncunun avukatı Jose Rebelo da Silva, 1 Haziran 2021 itibariyle 30 bin Euro'luk ödemenin yapılmadığını ve kararın önceki gün FIFA Disiplin Kurulu tarafından alındığını belirtti. Silva, FIFA'nın 5 bin Euro'luk cezasının yanı sıra faiziyle birlikte kulübün borcunun 32 bin Euro olduğunu ifade etti.

Dosya Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaştırıldı

Transfer yasağına dair dosyanın FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaştırıldığı vurgulanırken, konuyla ilgili resmi duyurunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Bu arada 30 yaşındaki Pablo, kariyerine şu an Suudi Arabistan ekibi Al Raed'de devam ediyor.