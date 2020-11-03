Viyana'da terör saldırısı! Saldırı anında sesleri duyulan Türkler, o anları anlattı

Avusturya'nın başkenti Viyana’da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı duyuruldu. Polisten yapılan açıklamada, silahlı saldırganlardan birinin gözaltına alındığı, diğerinin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Viyanada düzenlenen silahlı saldırının terör eylemi olduğunu açıkladı. Avusturya medyası, bazı restoranlardaki vatandaşların rehin alındığını duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında bir polis memurunun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada görüntüleri yayılan saldırıdaki Türkler, Hürriyet.com.tr'ye konuştu. Yozgat Sarıkayalı Avusturya vatandaşı Mikail Özen şunları anlattı: Siper al diye bağıran benim.

"FİLM ÇEVRİLİYOR SANDIK"

Viyana’nın en işlek caddesi. Viyana’da yaşıyoruz. Biz oraya geldik, arabamızı park edecektik. Bir gün sonra 1 aylık virüsten dolayı yasak başlayacaktı. Arabadan inerken silah sesleri duyduk. Biz film falan çevriliyor sandık.

Yukarı doğru baktık, adamlarla 5-6 metre mesafede karşı karşıya kaldık. Bize ateş etmeye başladılar. Arkadaşım baldırından vuruldu. Recep Tayyip Gültekin arkadaşımın adı… Arabaya bindirdim onu hemen. İlerde polis karakolu var. Hemen o karakola geçtik. Polislere anlattık. Teröristleri anlattık. Beyaz kefen gibi bir şey giymişlerdi. Ellerinde uzun namlulu silah vardı.

Yolda yaşlı bir kadın olay yerine doğru gidiyordu, yaya halde yürüyordu. Kadını görünce durduk, aşağı indik. O kadını da aldık güvenli bir yere götürdük. Sonra o görüntülerdeki metro istasyonunun oraya geldik. Orada polisin vurulduğunu gördüm. Zaten polisler saldırgana doğru koşuyordu. Saldırgan tek bir şahıstı. Polisler üç kişiydi, bunlardan biri vuruldu. Şuan polislerle birlikteyiz. Arkadaşım ifade veriyor.

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