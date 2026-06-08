TOKİ’nin 64 ilde açacağı açık satış kampanyasına Ankara’dan örnek konutlar paylaşıldı

TOKİ tarafından 64 ilde hayata geçirilecek açık satış kampanyası kapsamında hazırlanan Ankara Saraycık’taki örnek konutlar kamuoyuna tanıtıldı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2+1 konutlara ait görüntülere yer verdi. Paylaşımda, “TOKİ ile yeni yapacağımız açık satış kampanyamızla böyle 20 bin yuvamız daha sahiplerini bekliyor. Bu kapıların ardında huzur, mutluluk ve güven var.” ifadeleri kullanıldı.

Depreme dayanıklı konutlar ve fiyat seçenekleri

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Saraycık’taki konutlar tünel kalıp sistemiyle inşa edilirken, depreme dayanıklı yapılarıyla dikkat çekiyor. 2+1 dairelerde salon, çocuk odası, yatak odası, mutfak ve banyo yer alıyor.

Ankara’da satışa çıkacak konutların fiyatları ve ödeme planı ise şöyle açıklandı:

• 2+1 konutlar: 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla, 21 bin 400 lira taksit imkanı sağlanıcak.

• 3+1 konutlar: 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulcak.

Konutların büyük bölümünün tamamlandığı, bir kısmının ise bitme aşamasında olduğu belirtildi. Projenin temel hedefleri arasında kira fiyatlarının dengelenmesi ve vatandaşlara deprem riskine karşı güvenli yaşam alanları sunulması yer alıyor.

Başvurular 15 Haziran’da başlıyor

TOKİ açık satış kampanyası 15 Haziran–17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Satışlar Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla doğrudan yapılacak.

Kampanyada;

• İkametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı bulunmuyor.

• Başvuru için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurma şartı aranıyor.

• Başvuru sahibi ve eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor.

Üç farklı ödeme modeli sunulacak

TOKİ konutları için üç ayrı satış modeli uygulanacak:

1. Peşin alımda yüzde 25 indirim,

2. Yüzde 50 peşinat + 72 ay vade ve yüzde 8 indirim,

3. Yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşmede, yarısı 12 ay sonra kalan tutar için 60 ay vade imkanı.