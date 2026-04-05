AjansHaber Videolar Gündem Polisten kaçan alkollü sürücüye rekor ceza: 1,3 milyon lira

Kırıkkale’de alkol kontrolünden kaçan, görevli memurlara direnip hakaret eden sürücü ve araç sahibine toplam 1 milyon 292 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale Etiler Kavşağı civarında, Ö.K. idaresindeki 71 AEK 480 plakalı araç, alkol şüphesiyle durdurulmak istendi. Trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracıyla olay yerinden kaçtı.

Kovalamaca sonrası Orgeneral Arif Çetin Caddesi’nde yakalanan sürücünün yapılan ölçümde 1,41 promil alkollü olduğu belirlendi. Görevli memurlara yönelik tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulunan sürücüye ve araç sahibine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 1 milyon 292 bin lira ceza kesildi.

Söz konusu araç, 60 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.


 

