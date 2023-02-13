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Ukraynalı askerlere Leopard tankı eğitimi veriliyor

Ukrayna askerlerine Leopard 2 ana muharebe tankları konusunda eğitim verilmeye başladı. Peki leopard tankı nedir? Leopard tankını hangi ülke üretiyor? Leopard tankının özellikleri nedir?

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Nadine Krüger, Ukrayna askerlerinin eğitiminin Aşağı Saksonya eyaletinde Munster’deki Tank Okulunda gerçekleştiğini, askerlerin bugün eğitime başladığını belirtti.

Krüger, eğitimin yılın ilk çeyreğinin sonunda tamamlanacağını kaydetti.

Alman hükümeti, Ukrayna’ya 14 Leopard 2 A6 tipi ana muharebe tankı vereceğini açıklamıştı.

Leopard tankı hangi ülkede üretiliyor?

Leopard tankı Almanya’da üretiliyor. İngiltere, Fransa ve birçok AB ülkesinde tercih edilen tankın farklı çeşitleri de bulunuyor.

Leopard tankının özellikleri nedir?

Leopard tankı ateş gücü, sağlam zırhı ve hareket kabiliyetiyle biliniyor.

 

 

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