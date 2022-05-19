U22 Erkek Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ne Galibiyetle Başladı

Genç Millilerimiz, müsabakanın seremonisine “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun” yazılı pankartla çıktı.

Mücadele, TVF Voleybol TV’den canlı olarak yayınlandı.

TÜRKİYE-İZLANDA: 3-0

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Lars Wuhnow (Almanya), Irina Suhhova (Estonya)

TÜRKİYE: Efe, Halit, Arda, Mirza, Ahmet, Kaan, Çağatay (L) (Serhat Fatih, Berkün, Taha, Ege Can, Eray)

İZLANDA: Sigurjohnsson, Baldvinsson, Hlynsson, Ingimundarson, Zoega, Sigurdsson, Kristjansson (L) (Matthiasson, Marinosson, Sigurpalsson)

SETLER: 25-9 25-11, 25-14

SÜRE: 55 dakika (19′,18′,18′)

Karşılaşmanın istatistiklerine ulaşmak için tıklayınız.

22 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki ikinci maçında yarın saat 18.30’da Danimarka ile karşılaşacak. Müsabaka, TVF Voleybol TV’den canlı olarak yayınlanacak.