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AjansHaber Türkiye 24 ilde organize suç operasyonu: 197 kişi tutuklandı

24 ilde organize suç operasyonu: 197 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 313 şüpheliden 197’sinin tutuklandığını açıkladı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
24 ilde organize suç operasyonu: 197 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde gerçekleştirildi.

32 ayrı suç örgütüne eş zamanlı operasyon

24 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 32 farklı organize suç örgütü hedef alındı. Çalışmalarda toplam 313 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 197’si tutuklandı, 114’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Çok sayıda suç türü tespit edildi

Soruşturmalarda şüphelilerin farklı illerde çeşitli suç faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Buna göre:

Erzurum ve Manisa’da silah kaçakçılığı, Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Muğla, Zonguldak ve Trabzon’da sosyal medya üzerinden “yatırım danışmanlığı” adı altında dolandırıcılık, Sakarya ve Sinop’ta yasa dışı bahis, Antalya ve Konya’da uyuşturucu ticareti, Kırklareli, Tekirdağ, Van, Aydın ve Iğdır’da göçmen kaçakçılığı faaliyetleri yürütüldü.

Ayrıca Mersin’de baskı ve tehditle işletmelerden haksız kazanç sağlandığı, Elazığ’da kamu kurumlarını zarara uğratan nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik yapıldığı, Osmaniye’de tütün kaçakçılığı ile Şanlıurfa, Diyarbakır, Eskişehir ve Mardin’de tefecilik suçlarının işlendiği belirlendi.

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