Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik sektör lideri oldu!
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2024’ün ilk altı ayında kârlılıkta sektör lideri oldu.
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2024’ün ilk altı ayında prim üretiminde olduğu gibi kârlılıkta da sektör lideri oldu.
Türkiye Sigorta, 6.6 milyar TL net kâr elde ederek sektör kârlılığının %20'sine, Türkiye Hayat Emeklilik ise 4.6 milyar TL net kâr ile sektör kârlılığının %30'una sahip oldu.
Türkiye Sigorta'dan yapılan paylaşımda, "Tüm paydaşlarımızla birlikte kazanmaya, birlikte üretmeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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