Türk Yıldızları'ndan öğrencilere unutulmaz gösteri

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bulunan 134. Akrotim Filo Komutanlığı'nı ziyaret eden İzzet Bezirci İlkokulu ve Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, burada Türk Yıldızları'nın kuruluş amacı, tarihçesi, gösterileri ve marka değerine ilişkin bilgilendirildi.

Türk Yıldızları pilotlarıyla bir süre sohbet eden öğrenciler, daha sonra Kule Önü İzleme Alanı'nda gösteri uçuşunu izleme imkanı buldu.

Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinden biri, gösteriden çok etkilendiğini belirterek, "Çok güzeldi, harikaydı. Gerçekten çok iyi bir kutlama oldu bizim için. Askerlerimizin gücünü çok daha iyi anladık. Gösteri çok güzeldi. Daha önce izlememiştim. İlk başta otobüslerle buraya gelirken zaten çok heyecanlanmıştık ama uçakları görünce daha da heyecanlandık. Unutamayacağım bir anı oldu." diye konuştu.