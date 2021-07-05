Türk SİHA'ları Fransa gündeminde

Türk SİHA'larının başarısı Avrupa gündeminden düşmüyor. SİHA'lar bu kez Fransa Senatosu'nda örnek gösterildi.

Ouest-France gazetesinde yer alan haberde, Senato Savunma Komitesi'nin "Dron Savaşlarına Hazırlık" başlıklı bir rapor hazırladığı kaydedildi.

İHA ve SİHA'ların başarılarına değinildi

Habere göre, raporda, insansız hava araçlarına ilişkin Türk İHA ve SİHA'larının özelliklerine yer verildi. Türkiye'nin Karabağ, Libya ve Suriye'nin kuzeyindeki başarılarına dikkat çekildi.

Ayrıca, Fransız silahlı kuvvetlerinin 2025'e kadar binlerce insansız hava aracına sahip olmayı hedeflediği belirtildi.

"Fransa, İHA filosunu genişletmeli"

Gazetedeki habere göre raporda, Fransa'nın İHA filosunu zorunlu olarak genişletmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Türkiye’nin ürettiği yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarının başarısına değinildi.

Türk İHA ve SİHA'larının geçen sene sadece Dağlık Karabağ'da değil, Suriye'nin kuzeyinde ve 2019'da Libya'daki çatışmalar sırasında da kullanıldığı hatırlatıldı.

Ayrıca, İsrail ve Çin gibi Türkiye'nin de İHA'ların büyük ölçekli üretimine ve ihracatına başladığına dikkat çekildi.