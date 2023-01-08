Türk İHA ve SİHA’ları küresel ilgi odağı oldu!

Dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılan, savaşta ve barışta görev alabilen Türk İHA ve SİHA’ları Rus basının gündeminde.

BAYKAR Teknoloji’nin lideri Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarını manşetten duyuran Russia Today'den dikkat çeken bir analiz geldi.

Dünyanın birçok kriz bölgesinde Bayraktar TB2'nin başarısı dikkat çekti. Türk İHA ve SİHA'larının bu başarısının ardından pek çok ülke bu silahları satın almak istedi.

BAYKAR Teknoloji’nin lideri Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları manşetten duyuran Russia Today (RT) Türk SİHA'ları için,''Drone üreticisi, Azerbaycan'ın Bayraktar TB2'lerini 2020 Dağlık Karabağ ihtilafında Ermenistan'a karşı büyük bir etki yaratmak için konuşlandırmasının ardından küresel ilgi odağı haline geldi.'' ifadelerini kullandı.

SİHA'nın şimdiden bir düzineden fazla ülkeye satıldığına vurgu yapan RT, 'Baykar'ın ihracatı geçen yıl %78 artarak 1.18 milyar dolara ulaştı' dedi.