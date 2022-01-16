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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Hozat ilçesinde teröristlerce kullanılan 5 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu" operasyonu kapsamında Hozat kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen 5 sığınağı tespit etti.

İmha edilen sığınaklarda 7 RPG-7 roketatar sevk fişeği, el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 kalaşnikof şarjörü, sırt çantası, ses kayıt cihazı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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