Trabzonspor yarın açıklama yapacak!
Trabzonspor Divan Başkanlı Kurulu, bordo mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ın yarın bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçıyla ilgili yarın saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyecek.
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;
"Hafta sonu oynanan maç sonrasında kamuoyunda Trabzon ve Trabzonspor’a yönelik yer alan eleştiriler ve yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Kulüp Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın da iştiraki ile geniş katılımlı basın toplantısı düzenlenecektir."
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