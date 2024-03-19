Trabzonspor yarın açıklama yapacak!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçıyla ilgili yarın saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyecek.



Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;



"Hafta sonu oynanan maç sonrasında kamuoyunda Trabzon ve Trabzonspor’a yönelik yer alan eleştiriler ve yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Kulüp Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın da iştiraki ile geniş katılımlı basın toplantısı düzenlenecektir."