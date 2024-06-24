Trabzonspor 5 transferi KAP'a bildirdi!
Süper Lig'de ve Avrupa'da sezona başarı hedefiyle başlayan Trabzonspor, transfer bombalarını patlattı. Bordo-mavililer, transfer sezonu açılır açılmaz 5 oyuncuyu duyurdu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 5 yeni transferini birden KAP'a bildirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada; Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran-13 Eylül 2024 tarihleri arasında olacağı duyurulmuştu.
Trabzonspor, yaz transfer döneminin ilk gününde 5 futbolcuyu KAP'a bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram, Denis Dragus ve Ozan Tufan'ın transferi için görüşmelere başlandığı belirtildi.
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