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TFF'nin internet sitesi yenilendi!

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) resmi internet sitesi "www.tff.org", yenilenen ara yüzüyle yayına başladı.

Türk futboluyla ilgili tüm bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı web sitesi, futbola ilişkin zengin içerik sunuyor.

TFF'nin web sitesinde kurumsal açıklamalar, ligler, milli takımlar, altyapı faaliyetleri, hakemler, organizasyonlar, programlar, tarihçe ve arşivin yanı sıra futbolun tüm paydaşlarına ilişkin çeşitli konularda bilgi ve güncel haberlere yer veriliyor.

TFF

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