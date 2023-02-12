TFF, ligden çekilmeleri onayladı!

TFF, depremden etkilenen 10 ilde merkezleri bulunan takımların ligden çekilme taleplerinin kabulüne karar verildiğini duyurdu.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, "Bu kulüplerin kalan maçlarda rakiplerin hükmen galip sayılmasına karar verilmiştir. Önceki maçlarla ilgili değişiklik olmayacak. Ligden çekilen takımlar önümüzdeki sezon yine aynı ligde devam edecek" ifadelerine yer verildi.

"Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda Profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin;

- Ligden çekilme taleplerinin kabulüne,

- Bu kulüplerin 2022-2023 futbol sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına,

- Bu kulüplerin 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına,

- Tüm profesyonel liglerdeki çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir"