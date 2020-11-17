TFF ile beIN SPORTS anlaştı!

Süper Lig'de yayın krizi sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu: "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür ederim, hayırlı olsun"