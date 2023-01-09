TFF Başkanı akademiyi zorunlu hale getiriyor!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Antalya’da düzenlenen Winter League Convention 2023'te açıklamalarda bulundu.

2023-24 sezonundan itibaren Süper Lig takımlarına, 2024-25 sezonuyla birlikte Spor Toto 1. Lig ekiplerine akademi zorunluluğu getirileceğini söyleyen Büyükekşi, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak akademi projesine çok önem veriyoruz. Dolasıyıla 2023-24 sezonunda Süper Lig takımlarına akademi projesinde zorunluluk getireceğiz. Ülkemize uygun bir altyapı modeli oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda önümüzdeki hafta Belçika ve Hollanda’ya gidiyoruz. Yurt içinde ise incelemelere Süper Lig kulüplerimizle başladık. Kulüplerimizin tesislerini geziyor, altyapı çalışmaları hakkında bilgiler alıp, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Önce altyapı antrenörü eğitimiyle başlayacağımız projemizde, gelecek sezon Süper Lig’e ondan sonraki sezon ise TFF 1. Lig’e akademi zorunluluğu getireceğiz." dedi.

Altyapıda görev yapan antrenörlerin yetkinliğini artırmak istediklerini belirten Mehmet Büyekşi, "Öncelikli hedefimiz antrenörleri altyapı için hazır hale getirebilmek. Projemizde yurt dışında oyuncu yerine antrenör yetiştirecek hoca getireceğiz. Hedefimiz altyapı hocalarının yetkinliğini artırabilmek. 4 yıllık bir proje olarak hayata geçecek. Süper Lig'den sonra da 2024-25 sezonunda Spor Toto 1. Lig'e akademiz zorunluluğu getireceğiz." açıklamasında bulundu.