Tesla'nın yeni üssü Meksika!

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kuzey Meksika'da fabrika açacağını ve bölge için 10 milyar dolara varabilecek bir yatırım olacağını açıkladı.

Obrador yaptığı açıklamada, "Bu önemli bir yatırım ve çok sayıda istihdam oluşturacak" dedi.

Dünya sıralamasında 2. Sırada

Meksika halihazırda Latin Amerika'daki en büyük otomobil üretim sektörlerindendir. ABD, Avrupa ve Asya otomobil şirketlerinin fabrikalarının en çok bulunduğu Brezilya'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır.