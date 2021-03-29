Tesla otomobillerdeki kameralar gizlilik kaygıları nedeniyle kullanıcıları endişelendiriyor

Yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan raporlar, Tesla'nın araç içi kameralarının gizlilik endişelerine neden olduğunu gösteriyor. Araç içi kameralarla elde edilen görüntülerin şirketle paylaşılması kullanıcıların kaygılanmasına neden oluyor.

Tesla'nın araç içi kameraları bazı kullanıcılarda gizlilik endişesi oluşturuyor. Tüketici Raporları Dergisi'nin yaptığı açıklama, sürücüsüz otomobil teknolojileri için araçta yer alan kameraların bu tip bir kaygıyayol açtığı yönünde.

ARAÇ İÇİ KAMERALAR NELER YAPIYOR?

Tesla otomobillerdeki araç içi kameralar aslında bir yandan sürücü ve diğer yandan yolu izleyerek buna göre bir analiz gerçekleştiriyor. Tabii bu görüntüler kaydediliyor ve doğrudan Tesla'ya da iletiliyor.

Rapor ise bu izleme sisteminin güvenlik konusunda birtakım sorunlar oluşturduğunu içeriyor. Consuper Reports'unkıdemli müdürüJake Fisher konuyla alakalı olarak şunları söylüyor:

Tesla'lar eğer sürücünün yola dikkatini verip vermediğini belirleyebiliyorsa, diğer otomobil üreticilerinin de yaptığı gibi sürücüyü uyarması gerekiyor.

Bu noktada en büyük kaygı ise görüntülerin kaydediliyor olması. Aslında benzer sistemler General Motors ve Ford gibi otomobil üreticileri tarafından da kullanılıyor. Fakat iki şirket de görüntüleri kaydetmiyor.