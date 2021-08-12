Terör örgütü YPG/PKK Kamışlı'da 2 kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, iki hafta önce Haseke'nın Kamışlı ilçesinde 16 yaşındaki Arap kökenli Ahed Abdülgani Emin adlı kız çocuğunu kaçırdı.

Olayın ardından Emin'in yakınları Kamışlı ilçe merkezindeki Birleşmiş Milletler'e ait ofise giderek, terör örgütünü şikayet edip kaçırılan kız çocuğunun serbest bırakılması için yardım çağrısında bulundu.

Kaçırdığı çocukları sözde eğitim kamplarına götürerek zorla saflarına katan YPG/PKK'lı teröristler, 9 Ağustos'ta da Simaf Muhammed Saleh Osman adlı 13 yaşındaki kız çocuğunu benzer şekilde kaçırarak alıkoydu. Ancak yoğun tepkiler üzerine alıkonulan kız çocuğu serbest bırakıldı.

Terör örgütü daha önceki dönemlerde de Haseke ilinde çok sayıda kız çocuğunu kaçırarak, zorla silahlı kadrosuna katmıştı.

YPG/PKK'nın çocukları "savaşçı" olarak kullanması raporlara yansımıştı

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran'da yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak'ta yayımladığı raporda da YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

Öte yandan, BM Genel Sekreteri'nin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da, BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile örgütün "Bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca herhangi bir rapor yayımlanmadı.