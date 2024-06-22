Temmuzda kira zammı nasıl hesaplanacak?

Konut piyasasında gözler kirada yüzde 25 sınırına çevrildi.

Yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde kiralarda yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla sona erecek.

Uygulama kira fiyatlarında fahiş artışları önlemek amacıyla 2 yıl önce başlamıştı.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Son 2 yıldır kira kontratı yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı uygulanıyordu.

Uygulamanın sona ermesiyle birlikte kiralarda yeniden tüketici enflasyonu (TÜFE) belirleyici olacak.

Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor.

TEMMUZDA KİRA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu çerçevede ev sahipleri ile kiracılar, zam belirleme döneminde 12 aylık ortalama enflasyonu dikkate alacak.

Temmuz ayının kira artış oranı haziran enflasyon rakamları ile netleşecek.

Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.