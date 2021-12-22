Tedaviyi beğenmeyen öğretmen doktoru yaraladı

Mardin'de bir hasta yakını, özel bir hastanede çalışan doktora saldırarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, hasta yakını M.A, annesine yazılan ilacın yanlış olduğunu ileri sürerek cam kolonya şişesini hastanede görevli dahiliye uzmanı Dr. Bayram Yıldız'ın kafasına vurdu.

İlk müdahalesi hastanede yapılan Yıldız daha sonra Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Saldırı ile ilgili Dr. Yıldız'ın şikayetçi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ceylanpınar ilçesinde öğretmen olduğu öğrenilen M.A, annesi ile hastaneye gelerek önce hastane girişinde sözlü saldırıda bulunup, daha sonra başhekim odasında da bu tavrını devam ettirip, mesai bitmesine rağmen, ısrarla Dr. Bayram Yıldız ile görüşmek istemiştir. Hastane müdürü odasında bulunan Bayram Yıldız'ın yanına gelerek, en son 7 Temmuz 2021 tarihinde annesinin muayene olduğunu ve verilen ilacın yanlış olduğunu iddia ederek, sözlü saldırıda bulunmuş, daha sonra odada bulunan kolonya şişesi ile kafasına vurarak yaralamıştır. Saldırıyı kınıyoruz ve doktora geçmiş olsun diliyoruz."

Saldırıya uğrayan Dr. Yıldız, gazetecilere, daha önce takip ve tedavi ettiği bir hastasının yakını tarafından yanlış tedavi uyguladığı iddiasıyla darbedildiğini belirtti.

"KOLONYA ŞİŞESİYLE VURDULAR"

Hastaya gereken açıklamayı yapmasına rağmen yapılan tedavinin yanlış olduğu konusunda ısrar ettiklerini söyleyen doktor, "Ben de kendilerine bunu şikayet edebileceklerini söyledim ama gerginliği uzatıp bana saldırdılar. Kolonya şişesini kafama vurdular. İşimiz hastalarımızı tedavi etmek, kimseye herhangi bir kastımız olmuyor. Umarım başka bir meslektaşımızın başına gelmez. Bu tür şeyler bizi hiçbir zaman yıldıramaz. Umarım gereken cezayı alır" dedi.