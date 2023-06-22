TCMB'nin faiz kararı sonrası Bakan Şimşek'ten ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Twitter üzerinden bir açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, "Ekonomi felsefemizin temeli; teşebbüs hürriyeti, piyasa ekonomisi, dışa açık serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemi ve enflasyon hedeflemesi modeli ilkeleri tarafından belirlenen çerçeveye dayanmaktadır. Bugün Merkez Bankası’nın aldığı kararı bu çerçevede değerlendirmek gerek" ifadelerini kullandı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün yapılan bilgilendirme ile faizi %15'e çıkarttığını açıkladı. Faiz kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklamalar geldi.

İşte Bakan Şimşek'in Twitter üzerinden yaptığı açıklama:

"Türkiye Yüzyılı’nın temel felsefesi üç kavramla somutlaşmıştır: İstikrar, Güven, Sürdürülebilirlik… Önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz ekonomi politikamız da bu kavramlar ekseninde şekillenecek, 85 milyon vatandaşımızın ve gelecek nesillerimizin huzur ve güven içinde daha müreffeh yaşamasını sağlamayı, bireylerin ve bir bütün olarak toplumun mutluluğa ulaşmasına imkan tanıyacak ekonomik çevreyi inşa etmeyi temel vizyon edinecektir."