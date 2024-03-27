TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hannover'deki saldırıya sert tepki!

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırmalarına şu sözlerle tepki gösterdi:

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik provokasyonlara bir yenisi eklenmiş ve Hannover Başkonsolosluğumuza saldırıda bulunulmuştur. Bu alçakça eylemi gerçekleştirenleri tel'in ediyor, vatandaşlarımıza ve başkonsolosluk mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Ülkemizde milletimizi birbirine düşürmeye çabalayan terör örgütünün yurt dışı uzantılarının hadsiz ve mütecaviz tavırlarını Avrupa ülkelerindeki yöneticilerin engellemeleri gerektiğini ve Türk toplumunun can ve mal emniyetini sağlamak zorunda olduklarını bir kez daha hatırlatıyoruz. On yıllar boyunca hem Avrupa toplumlarıyla uyumlu hem de millî kimliğini koruyarak ayakta kalmış olan güçlü Türk diasporasını parçalamayı hiç kimse başaramayacaktır.