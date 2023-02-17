AjansHaber.com.tr Dünya Suudi Arabistan'ın uzay programı

Suudi Arabistan astronotlarını belirledi

Suudi Arabistan, bu yıl uzaya göndermeyi planladığı bir kadın ve erkek astronotun belirlendiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Uzay Kurumu, 2022 eylül ayında, "2030 Vizyonu" kapsamında bir uzay programının başlatıldığını duyurmuştu. Bununla uzay sanayi sektöründen istifade etmek ve bu alandaki araştırmalara katkıda bulunmanın amaçlandığı vurgulanmıştı.

Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Suudi Arabistan 2023'ün ikinci çeyreğinde Suudi Arabistanlı astronotlar Rayyane Bernavi ve Ali Karni AX-2 uzay mekiğiyle uzay araştırma istasyonuna gidecekleri açıklandı.

Astronotların araştırma için uzay istasyonuna gönderilecek; uzay mekiği yılın ikinci yarısında ABD'den hareket edecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kripto parada Çin atağı
Fransa'dan flaş çağrı
Kuzey Kore'nin yeni lideri kim olacak?
Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem!
Bosna Hersek ekibi 26 kişiyi enkazdan kurtardı
Türkiye'den teşekkür mesajı
Çin'den ABD'ye tepki geldi