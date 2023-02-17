Suudi Arabistan astronotlarını belirledi

Suudi Arabistan Uzay Kurumu, 2022 eylül ayında, "2030 Vizyonu" kapsamında bir uzay programının başlatıldığını duyurmuştu. Bununla uzay sanayi sektöründen istifade etmek ve bu alandaki araştırmalara katkıda bulunmanın amaçlandığı vurgulanmıştı.

Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Suudi Arabistan 2023'ün ikinci çeyreğinde Suudi Arabistanlı astronotlar Rayyane Bernavi ve Ali Karni AX-2 uzay mekiğiyle uzay araştırma istasyonuna gidecekleri açıklandı.

Astronotların araştırma için uzay istasyonuna gönderilecek; uzay mekiği yılın ikinci yarısında ABD'den hareket edecek.