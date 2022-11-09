Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

TFF'den yapılan açıklamada, Kasımpaşa, Galatasaray, Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor'un çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı maçta, saha kenarında top toplamakla görevli olan Mert Efe Batmaz da sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle kurula sevk edildi.