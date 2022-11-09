Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk ettiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, Kasımpaşa, Galatasaray, Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor'un çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.
Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı maçta, saha kenarında top toplamakla görevli olan Mert Efe Batmaz da sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle kurula sevk edildi.
Yorumlar