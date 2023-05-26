Süper Lig ekibi İsmail Kartal için harekete geçti!

2021-2022 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak önemli başarı elde eden Sivasspor’da bu sezon Rıza Çalımbay yönetimi ile işler pek de istenildiği gibi gitmedi.

Deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'ın sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Sivasspor gelecek sezon için yeni bir teknik adam arayışına girişti.

Sivasspor, Süper Lig'in deneyimli ismi İsmail Kartal'ı takımın başına getirmek için harekete geçti.

Fenerbahçe ile iyi bir çıkış yakalamıştı

Geçen sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerde yenilmezlik serisi yapmış hatta takımın ligi ikinci sırada bitirmesini sağlamıştı.

Sarı-lacivertliler deneyimli teknik direktör İsmail Kartal'ın iyi yönetimi sayesinde bu sezon Avrupa Kupaları'nda boy göstermişti.