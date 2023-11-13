Süper Kupa'ya yeni format geliyor!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak TFF Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanıp oynanmayacağı belirsizliğini korurken TFF Başkanı Büyükekşi'den flaş bir açıklama geldi.

Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC)-Türkiye Ekonomik Forumu'nda "Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) ve Türkiye'de Spor Sektörü ve Ekonomi" başlıklı panelde konuşan Büyükekşi TFF Süper Kupa için yeni bir format hazırlandığını belirtti.

Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

"Yaptığı dünyaca ünlü transferlerle de önemli bir pozisyon alıyorlar. Almanya, Abu Dabi ve Suudi Arabistan ile görüştük. Suudi Arabistan bizim için önemliydi çünkü dünyanın gözü Suudi Arabistan'da. 2034 yılında dünya kupası için başvurularını yaptılar. Biz de bu çalışmalarında kardeş ülkemizin yanınızdayız. Aynı zamanda Suudi Arabistan ile 5 yıllık süper kupa maçlarını dörtlü bir turnuva olarak düzenleme formatı için de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu modeli, İtalyanlar ve İspanyollar da Kral Kupası maçlarıyla yapıyor."