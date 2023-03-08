Subaşı: "Varsa vicdanıyla baş başa bırakıyorum"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "milletsiz ittifak"ın, uzun süre amaçsız, ilkesiz şekilde toplanıp dağıldığını, cumhurbaşkanı adaylığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde anlaştığını söyledi.

Masa ortaklığının derdinin, millet olduğunu düşünmediğini belirten Subaşı, "Bunların tek amacı, savaşı; koltuk savaşıymış, bunu yaşanan süreçte tüm kamuoyu gördü. Yaptıkları kavga, savaş meğerse koltuk kapma meydan savaşıymış. Buna benzer bir kavgayı 1980'li yıllarda Güneş Motel örneğinde gördük. Dün a olanı, bugün b olarak tekrar yaşadık. Sanki babalarından kalmış miras gibi bakanlık koltuklarını habire dağıtıyorlar." ifadelerini kullandı.

Subaşı, Milli Görüş çizgisinin önderi merhum Necmettin Erbakan'ın, hayalleriyle dalga geçen bir zihniyetin temsilcisinin adaylığının, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde açıklanmasının, Milli Görüş çizgisine hizmet edenleri yaraladığı gibi kendisini de derinden üzdüğünü vurgulayan Subaşı, "Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na zerre kadar hakkım geçtiyse bu hakkımı helal etmiyor ve ahirete bırakıyorum. Karamollaoğlu'nu varsa vicdanıyla baş başa bırakıyor, kendisini kınıyorum." diye konuştu.