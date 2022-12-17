Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,5 azalışla 1 milyar 519 milyon 688 bin 648 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 16.00-18.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 12.00'de 1274 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 389 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 383 lira 29 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 1999 lira 99 kuruştan işlem gördü.